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Москва, 3 апреля. Россия и Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии. Об этом рассказал президент организации Петер Маурер, который во вторник встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

«Беседа с господином министром показала, что мы оба крайне озабочены тем, какой разрыв существует между потребностями местного населения и возможностями гуманитарных организаций», — отметил Маурер, отвечая на вопрос журналистов о гуманитарной ситуации в сирийской Ракке.

Президент Международного комитета Красного Креста подчеркнул, что ситуация в Сирии продолжает оставаться самым актуальным вопросом для организации в гуманитарной сфере, при этом обеспокоенность вызывает не только положение дел в Ракке.

Маурер отметил, что Красный Крест благодарен России за помощь в оказании гуманитарной помощи на территории ближневосточного государства. Он подчеркнул, что усилия РФ по разминированию некоторых территорий Сирии неоценимы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь отметил вклад Международного комитета Красного Креста, который делает многое для жителей Сирии. В то же время глава российского оборонного ведомства призвал международные организации еще активнее помогать мирным гражданам в Сирии.

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