Фильм о ямайской певице откроет фестиваль документального кино Beat Film Festival

В закладки

Москва, 3 апреля. Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет в Москве с 31 мая по 10 июня. Фильмом-открытием станет лента Софи Файнс о ямайской певице Грейс Джонс.

Представленный на кинофестивале документальный фильм Grace Jones: Bloodlight and Bami является не традиционной биографией. Режиссер решила акцентировать не на прошлом Грейс Джонс, а на настоящем.

«Режиссера интересовало не бурное прошлое Грейс Джонс, а ее - как выясняется, столь же насыщенное — настоящее», — цитирует РИА Новости организатора фестиваля.

На фестивале покажут работу Стива Лавриджа о певице M.I.A., а также ленту, посвященную шведской хип-хоп-исполнительнице и активистке Сильване Имам.

В этом году организаторы подготовили для зрителей кураторские программы, которые были сделаны с музеями и другими учреждениями культуры. Посетителям предлагают познакомиться с фильмами, в которых показаны женские образы в современном мире. Например, лента Кристал Мозель Skate Kitchen о девушках-скейтбордистках из Нью-Йорка.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.