Адвокат отказался защищать Савченко без объяснения причин

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Киев, 3 апреля. Адвокат депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Виктор Чевгуз отказался защищать бывшую военнослужащую ВСУ в суде. На своей странице в Facebook он сообщил, что заявил самоотвод.

Чевгуз опубликовал скрин официального обращения, где отмечается, что решение адвоката согласовано с Савченко.

О том, почему именно он решил отказаться от участия в резонансном процессе, Чевгуз не сообщил.

Напомним, в настоящее время депутат украинского парламента Надежда Савченко находится в следственном изоляторе. Ее подозревают в подготовке теракта в здании Рады. Ранее Савченко опубликовала в социальной сети пост под названием «Концепция изменения политической системы Украины».

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