Погибший британский боксер спас жизни семерых человек
Лондон, 3 апреля. Мать британского боксера Скотта Вестгарта, который скончался после поединка, призналась, что после гибели сына она разрешила использовать его органы в качестве донорских, рассказывает Daily Mail.
Как стало известно, органы погибшего спортсмена спасли семь жизней.
31-летний Вестгарт скончался в феврале 2018 года вскоре после победы на ринге. Смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Вскоре его мать Ребекка узнала, что сын давно подписал согласие на посмертное донорство внутренних органов, рассказывает Daily Mail.
25 марта сообщалось, что 25-летний хорватский футболист Бруно Бобан умер на 15-й минуте матча.
Напомним, в декабре прошлого года министерство здравоохранения Российской Федерации объявило о начале кампании по популяризации посмертного донорства.