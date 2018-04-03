Погибший британский боксер спас жизни семерых человек

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Лондон, 3 апреля. Мать британского боксера Скотта Вестгарта, который скончался после поединка, призналась, что после гибели сына она разрешила использовать его органы в качестве донорских, рассказывает Daily Mail.

Как стало известно, органы погибшего спортсмена спасли семь жизней.

31-летний Вестгарт скончался в феврале 2018 года вскоре после победы на ринге. Смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Вскоре его мать Ребекка узнала, что сын давно подписал согласие на посмертное донорство внутренних органов, рассказывает Daily Mail.

25 марта сообщалось, что 25-летний хорватский футболист Бруно Бобан умер на 15-й минуте матча.

Напомним, в декабре прошлого года министерство здравоохранения Российской Федерации объявило о начале кампании по популяризации посмертного донорства.

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