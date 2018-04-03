Intel показала первый шестиядерный процессор серии Core

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Берлин, 3 апреля. Компания Intel презентовала первый мобильный шестиядерный процессор Core i9-8950HK. Мероприятие, где был показан мобильный процессор, прошло в Берлине.

Как стало известно, мобильный процессор имеет шесть ядер в 12 потоков, а также стандартную частоту 2.9 ГГц. Однако частоту можно увеличить до 4.8 ГГц при соответствующей загрузке и температуре. Все это возможно благодаря технологии Intel Thermal Velocity Boost.

Разработчики также подчеркнули, что процессор отличается от моделей такого типа. Новый процессор Core i9-8950HK позволяет увеличить частоту кадров в геймплее на 20%, а также на 60% ускорить обработку 4К-видео.

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