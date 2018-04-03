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Общество
Голодец поручила Минздраву запустить «механизм полного обезболивания» по всей стране
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    Голодец поручила Минздраву запустить «механизм полного обезболивания» по всей стране

    16:26  3 Апреля 2018
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    Голодец: В 2018 году надо достигнуть полной доступности обезболивания наркотическими препаратами
    Москва, 3 апреля. Зампред правительства Ольга Голодец заявила о необходимости в течение 2018 года достичь полной доступности обезболивания неизлечимо больных пациентов наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.

    «Мы должны приложить все усилия, чтобы каждый нуждающийся получил помощь. Наша задача запустить в этом году, не в 2020-м, механизм полного обезболивания по всей стране. Он запущен, но он не работает со 100% результатом», — отметила Ольга Голодец в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

    По данным Минздрава, в паллиативной помощи (оказывается людям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями) нуждаются 579,5 тысячи человек. При этом половине из них требуется обезболивание с применением наркотических и психотропных веществ.

    По словам главы Центра паллиативной помощи Анны Федермессер, в настоящее время в данной области медики сталкиваются с рядом трудностей в связи с особенностями законодательства. В частности, информирование о необходимости применения таких анальгетиков приравнивается к пропаганде наркотиков.

    «Люди боятся в этой сфере работать из-за уголовной ответственности. Некоторые предлагают ввести ответственность за необезболивание. Но этого делать нельзя. Потому что врач будет бояться обезболить и будет бояться не обезболить», — уверена Федермессер.

    Ольга Голодец дала три месяца Минздраву на то, чтобы наладить полноценный учет пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи.

    Напомним, 1 июля 2016 года правительство РФ утвердило план мероприятий «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях».

    Речь шла, в том числе, о необходимости создания реестра лиц, нуждающихся в назначении им наркотических лекарственных препаратов по медицинским показаниям.

    36 субъектов РФ издали нормативные акты о создании и ведении такого реестра. В настоящее время в 14 регионах они ведутся.

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    Автор: Ольга Завьялова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #голодец #правительство #минздрав #вице-премьер #паллиативная помощь
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