Толстой и генсек ОБСЕ обсудили нарушение прав россиян на Украине на выборах-2018

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Москва, 3 апреля. Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обсудили запрет для россиян голосовать на выборах-2018 на Украине.

Толстой обсудил с Гремингером нарушение прав россиян за рубежом. В частности, на встрече были подняты вопросы, которые касались голосования на выборах президента России в иностранных государствах.

«Мы обсуждали тему, по которой сегодня было постановление Думы — по поводу образования на русском в Латвии, мы обсуждали образование на русском на Украине, — приводит слова Толстого РИА Новости, — мы обсуждали тему выборов президента, деятельности БДИПЧ ОБСЕ и невозможности проголосовать для российских граждан на территории Украины».

Украинские власти запретили россиянам без дипломатического статуса голосовать на выборах-2018. Президент России Владимир Путин заявил, что эти действия является «безобразием».

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