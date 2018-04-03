Google приняла меры против майнеров-«паразитов»

В закладки

Москва, 3 апреля. Компания Google приняла решение удалить из своего браузера Google Chrome все расширения для майнинга криптовалют.

С сегодняшнего дня в магазине Chrome Web Store запрещены все расширения для майнеров, а те, что были загружены ранее, будут удалены к июню. При этом расширения, связанные с блокчейн технологиями, которые не предполагают майнинг, будут сохранены.

Напомним, что распространение майнинга и рост цен на криптовалюту привели к тому, что злоумышленники стали распространять программы вирусного типа, позволяющие использовать ресурсы компьютеров и гаджетов других людей для майнинга. Это приводит к усилению нагрузки на процессор и снижению работоспособности системы, передает «Федерал Пресс». В Google Chrome уже появились специальные приложения для предотвращения атак хакеров-майнеров, однако это не дает 100% гарантию защиты.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.