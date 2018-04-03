Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

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Луганск, 3 апреля. Как сообщил журналистам на пресс-конференции в РИА «Новости-Украина» депутат Киевсовета Алексей Новиков, украинские власти рассматривают три варианта эвакуации опасных отходов и зараженных грунтов с территории завода «Радикал» на территории Киева.

Первый вариант, по словам депутата – это вывоз отходов на площадки специализированного предприятия в донбасской Горловке. Однако этот завод находится на территории ДНР и власти непризнанной республики категорически отказываются принимать подобный подарочек в виде сотен тонн опаснейших химических отходов.

По словам экспертов, украинские власти рассчитывают решить эту проблему после оккупации Горловки – в этом случае киевские отходы будут доставлены в Донбасс и там их попытаются утилизировать или просто закопать.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) опросил жителей Луганска, задав им очевидный вопрос:

Киевские власти в случае силового захвата Горловки планируют начать там захоронения сотен тонн опасных химических отходов, вывезенных из Киева. Считаете ли вы такие действия Киева правильными и куда, по вашему мнению, должны вывозить эти отходы киевляне?

Жителей Луганска эта идея киевских властей возмутила донельзя. Ниже представлены наиболее цензурные ответы горожан.

Не представилась:

Боже избавь, что мы совсем прокаженные, отрицательно отношусь. Не нужно нам, пусть у себя хоронят.

Валерий:

Мы должны учитывать заявления Луганска, а не Киева, потому что мы живем в другой стране, лучше, чем в Киеве. Мы должны сами принимать решения.

Светлана Михайловна:

Здравствуйте, а зачем нам это! Пусть у себя их и размещают. Мало у нас горя! Это несправедливо, я считаю!

Роман:

Мне, во-первых, кажется, что это нереально. Я против любых отходов, которые будут находиться на нашей территории.

Алексей:

Отрицательно, очень отрицательно! Потому что мы здесь живем, а захоронения Киева они пусть там и хоронят. Наша Родина - есть наша Родина.

Сергей:

Очень отрицательно! Зачем нам этот могильник. Мы тут недалеко от Горловки. Свалку делать – это задумка, наверное, европейцев или американцев. Ответ лежит на поверхности.

Не представился:

А как они смогут это сделать? Их что, сюда пригласят? Да никак они этого не сделают, не допустят наши этого.

Не представился:

Да пошли они, что нам этот Киев, они там, а мы здесь. Какое они имеют к нам отношение, да никакого.

Денис:

Резко отрицательно, конечно. Это недопустимо. Пусть у себя и захоронят.

Аня: Как и все адекватные люди, отрицательно. Почему в ДНР? Пусть у себя там захоронят, на площади, рядом с правительством, президентом. Где-то там, на Майдане.

Напомним, заброшенный химзавод «Радикал», построенный еще в советское время, грозит украинской столице неминуемой экологической катастрофой. Как заявили украинские специалисты, содержание ртути в воздухе над заводом превышает норму в 30 раз, но городские власти несколько лет не могут решить вопрос утилизации отходов.

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