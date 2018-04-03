Иракское командование отказалось комментировать сообщения о ликвидации главарей ИГ в Сирии

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Багдад, 2 апреля. Иракское военное командование отказалось комментировать сообщение о том, что спецназ страны совместно с американским спецназом зачистил территорий Сирии от боевиков запрещенной в России группировки ИГ1.

«Наша цель на сегодня заключается в контроле за границами и преследовании оставшихся террористов ИГ на территории Ирака», — заявил представитель командования Яхья Расул, комментируя вопрос журналистов о проведении антитеррористических операций в САР.

Информацию о спецоперации подразделений спецназа Ирака и США по ликвидации главарей ИГ в Сирии ранее распространили арабские СМИ, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Расул подчеркнул, что боевики неоднократно пытались проникнуть из Сирии в Ирак, но каждый раз их попытки пресекались. По его словам, иракские военные могут разгромить позиции ИГ в Сирии к востоку от Евфрата, однако это будет возможно только по согласованию с правительствами обоих государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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