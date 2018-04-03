Заседание Госсовета РФ по содействию развитию конкуренции состоится 5 апреля

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Москва, 3 апреля. Заседание государственного совета РФ по содействию развитию конкуренции состоится в Кремле в четверг, 5 апреля.

Соответствующее распоряжение подписано президентом России Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Провести 5 апреля 2018 года в Большом Кремлевской дворце заседание Государственного совета РФ с повесткой дня «О приоритетных направлениях деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что российский лидер поручил администрации и управлению делами президента совместно с ФСО обеспечить подготовку и проведение мероприятия.

Напомним, Владимир Путин неоднократно отмечал важность конкуренции как движущего механизма развития РФ. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в феврале глава государства также отметил, что конкуренция в мире будет со временем только расти.

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