Кемерово: свыше 40 арендаторов вывезли свое имущество из «Зимней вишни»

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Кемерово, 3 апреля. Из сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» свое имущество, сохранившееся после пожара, вывезли более 40 арендаторов, сообщает администрация.

Уточняется, что в настоящее время работа с арендаторами продолжается. Всего в администрацию города Кемерово после пожара обратились 105 собственника имущества, 35 из них потеряли имущество в результате произошедшего, вывезти сохранившуюся собственность на данный момент удалось 42 арендаторам.

Отмечается, что все арендаторы ТЦ «Зимняя вишня» могут получить свою собственность до 5 апреля в соответствии с графиком.

Напомним, как сообщало ФАН, ранее владельцы бизнеса в «Зимней вишне» выступили с требованием вернуть им нетронутое огнем имущество. По их словам, в здание сгоревшего торгового центра их не пускали.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, среди них более 40 детей. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

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