Путин утвердил закон об участии госучреждений здравоохранения в концессиях

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Москва, 3 апреля. Глава государства Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон, расширяющий практики использования концессионных соглашений в сфере здравоохранения, об этом говорится в обнародованном на портале правовой информации документе.

Российские федеральные бюджетные учреждения здравоохранения могут участвовать в концессионных соглашениях на стороне концедента, если объектом соглашения является имущество объектов данной сферы. Отмечается, что ФГБУЗ могут осуществлять ряд полномочий концедента, исключением стало заключение, изменение и расторжение соглашения.

Закон не затрагивает вопросы передачи в концессию объектов здравоохранения. В то же время передача объектов в концессию не означает коммерциализацию услуг и не повлияет на качество медицинского обслуживания. Прогнозируется, что новый закон повысит инвестиционную привлекательность невостребованных объектов здравоохранения и положительно скажется на развитии отрасли.

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