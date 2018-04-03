Эрдоган встретил Путина у своего дворца с почетным караулом и оркестром
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Анкара, 3 апреля. Президент России Владимир Путин встретился с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом у входа во дворец главы Турции.
Эрдоган встретил Путина у входа во дворец президента Турции. К приезду российского лидера на площади был выстроен почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны России и Турции.
Лидеры поприветствовали друг друга. После официальной церемонии встречи во дворце турецкого лидера начались переговоры двух лидеров. После двусторонней беседы Эрдоган и Путин примут участие в седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня, а также в церемонии заливки первого бетона на АЭС «Аккую».
Президент России пробудет в Турции в течение двух дней — с 3 по 4 апреля.
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