КДК РФС возбудил дело в отношении нападающего «Краснодара» Смолова

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Москва, 3 апреля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) возбудил дело в отношении форварда «Краснодара» Федора Смолова.

На заседание, которое назначено на среду, 4 апреля, приглашен и сам нападающий.

Напомним, во время матча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с махачкалинским «Анжи» Смолов позволил себе нецензурные выражения, которые случайно попали в прямой эфир. Футболист выругался матом в адрес болельщиков, которые провожали футболиста на замену недовольными выкриками.

Матч между быками и «Анжи» проходил в Краснодаре и завершился со счетом 1:1.

Позже Смолов извинился перед болельщиками, отметив, что «ругаться матом — плохо» и объяснил, что просто был недоволен своей игрой.

Ругаться матом - плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) April 1, 2018

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