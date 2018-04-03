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Вашингтон, 3 апреля. Американский ученый Итан Троубридж, который раньше работал в Геологической службе США, заявил, нарушив соглашение о конфиденциальности, что конец света неминуем.

По словам ученого, NASA и USGS знали о приближении системы Нибиру, которая представляет собой семь планет и коричневую карликовую звезду, еще 30 лет назад. Однако решили скрыть данный факт. Троубридж подчеркнул, что лишь некоторые сотрудники Геологической службы знают о Нибиру.

«Эта информация очень классифицирована и засекречена. Все документы фрагментированы, чтобы люди, работающие с фрагментами этой информации, не могли понять ее цели», — цитирует Daily Star ученого.

Исследователь высказал мнение, что резкий рост уровня моря, а также изменения температуры связаны с влиянием Нибиру. По его словам, система изменит нашу планету.

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