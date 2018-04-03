Путин запретил рекламу на квитанциях ЖКХ

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Москва, 3 апреля. Федеральный закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях ЖКХ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, исключение сделано для справочно-информационных сведений и социальной рекламы.

Закон запрещает размещение рекламы на документах для внесения платы за коммунальные услуги и жилое помещение, в том числе на их оборотной стороне.

Ранее сенаторы и депутаты Государственной думы в рамках согласительной комиссии договорились не распространять данный запрет на справочно-информационные сведения и социальную рекламу.

Напомним, во вторник глава российского государства подписал закон, определяющий условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

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