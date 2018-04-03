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Москва, 3 апреля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила киевские власти в гонениях на православие. Причем, как отметила она, для этого украинское руководство использует для этого «своих наемников из националистических батальонов «Айдар и «Азов».Так депутат прокомментировала захват радикалами храма в Ровенской области Украины.

При этом Поклонская подчеркнула, что инцидент произошел во время Страстной недели, когда «весь православный мир готовится к святой Пасхе и находится в состоянии смирения и терпимости».

«При этом противники отеческой веры и православной церкви на Украине в лице её захватчиков (нынешнего руководства), используя своих наёмников из батальонов «Айдар» и «Азов», занимаются гонением на православие. Ведь именно православие является «нерушимой крепостью» народов России и Украины», — заявила экс-прокурор Крыма в беседе с RT.

Депутат отметила, что нынешняя преступная власть «поработителей на Украине» стала сейчас «оплотом безблагодатных русофобов», «филаретовцев» и униатов.

В заключение она процитировала схиархимандрита Ионы Одесского (Игнатенко), который скорбел о том, что политики отрывают Украину от России.

«Я сам малоросс, но скажу — нет отдельно Украины и России, а есть единая Святая Русь. А разделить нас решили враги, чтобы уничтожить православие на Малой Руси. Но Господь того не допустит», — резюмировала она.

Напомним, Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области Украины был захвачен бойцами «Айдара» и «Азова» в ночь на 3 апреля. Инцидент прокомментировали в РПЦ, назвав захватчиков храма сторонниками так называемого Киевского патриархата.

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