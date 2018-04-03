«Союзмультфильм» прокомментировал реакцию Успенского на новое «Простоквашино»

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Москва, 3 апреля. Руководство «Союзмультфильма» прокомментировало реакцию Эдуарда Успенского на выход первой серии нового «Простоквашино». В компании отметили, что все права на экранизацию принадлежат киностудии, сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы. Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чем и упомянули в титрах первой серии», — цитирует RT представителей киностудии.

В пресс-службе также отметили, что представители «Союзмультфильма» ездили к писателю домой и пытались наладить с ним диалог.

Ранее Эдуард Успенский, комментируя новую серию «Простоквашино», заявил, что у «Союзмультфильма» нет прав на экранизацию. Писатель намерен подать в суд на компанию. Он также добавил, что не смотрел первый эпизод нового «Простоквашино».

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