В МВД Украины оценили возможные последствия уголовного дела против Авакова

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Киев, 3 апреля. В МВД Украины заявили, что возбуждение в России уголовного дела против украинского министра внутренних дел Арсена Авакова в связи с недопуском граждан РФ на избирательные участки не будет иметь последствий.

«Мы спокойно относимся к этим заявлениям, и это ничего не меняет, пусть заявляют все, что хотят», — заявил в эфире телеканала «Прямой» советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Шкиряк сообщил, что граждане РФ не допускались на избирательные участки в день выборов президента России якобы в соответствии с нотой протеста, которую направил МИД Украины.

Напомним, 18 марта российские граждане не смогли проголосовать на выборах президента РФ в российском посольстве в Киеве, консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Вход туда заблокировали сотрудники украинских правоохранительных органов. МИД РФ подчеркивал, что действия украинских властей противоречат нормам международного права.

МИД Украины направил ноту протеста российской стороне в связи с проведением выборов президента России в Крыму. Республика вошла в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение полуострова в Россию. Однако Киев отказывается признавать результаты народного волеизъявления.

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