Путин разрешил привлекать пьяных водителей к ответственности по анализу крови

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Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Он также предусматривает введение эквивалентных показателей наличия алкоголя в крови у водителей. Текст опубликован на портале официальной информации.

Документ был принят Госдумой 23 марта и одобрен Совфедом 28 марта.

В частности, новый закон одобряет статью об административных правонарушениях, согласно которой максимально допустимой нормой алкоголя в организме является «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 г/л крови и более».

Водитель будет считаться пьяным при наличии у него в крови концентрации этилового спирта, превышающей 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха. В данном случае предусматривает административная ответственность в виде лишения прав до двух лет с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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