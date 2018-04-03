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Москва, 3 апреля. Охранявшая торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» в Кемерово компания могла заключить фиктивный договор после пожара, заявила главный эксперт лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Светлана Тернова.

Тернова отметила, что Росгвардия выявила два договора, которые имеют один и тот же номер, однако дата их подписания — разная. В первом случае документы датированы 1 января, во втором — 12 февраля. Она отметила, что этот факт уже свидетельствует о наличии неких махинаций. Росгвардия заподозрила охранявшую ТЦ в Кемерово компанию в заключении фиктивного договора после пожара

По мнению эксперта Росгвардии, таким образом охранная компания решила скрыть порядок уведомления Росгвардии о начале охранных услуг. Она уточнила, что ЧОП должно уведомить ведомство в течение пяти дней.

«Так вот, чтобы оправдать факт уведомления Росгвардии о начале оказания услуг на «Зимней вишне» тогда, когда договора еще не было, ЧОП и решил, на мой взгляд, задним числом поменять первую страницу договора и показать, что якобы этот договор он заключил 1 января», — приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из которых — дети.

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