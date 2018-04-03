Дзюба рассказал, что голосовал за Путина на выборах президента РФ

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Тула, 3 апреля. Нападающий футбольного клуба «Арсенал» Артем Дзюба рассказал, что на прошедших 18 марта выборах президента Российской Федерации голосовал за Владимира Путина. Об этом говорится YouTube-канале тульского «Арсенала».

«За Путина», — ответил форвард тульского клуба на соответствующий вопрос.

Напомним, выборы главы российского государства прошли 18 марта. Убедительную победу на них одержал действующий российский лидер Владимир Путин, набрав рекордные 76,69% голосов. Явка российских избирателей на выборах-2018, по официальным данным Центральной избирательной комиссии РФ, составила 67,54%.

Международные наблюдатели подчеркивали, что таких технологий и технических систем, которые были задействованы на минувших мартовских выборах, нет в странах Европейского союза. Камеры, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и другие технологии стали залогом того, что выборы прошли прозрачно и честно.

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