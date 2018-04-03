Шойгу призвал международные организации активнее помогать жителям Сирии

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Москва, 3 апреля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал международные гуманитарные организации активнее помогать мирным сирийцам. Об этом министр заявил на открытии встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером в преддверии Московской конференции по безопасности.

Глава оборонного ведомства отметил, что Международный Красный Крест многое делает для жителей Сирии, Россия старается во всем помогать организации. Он призвал ООН, комиссариата по делам беженцев, комиссариата по гуманитарным вопросам, ЮНЕСКО, ВОЗ, а также другие международные организации к активным действиям.

«Что немаловажно, это, конечно, и оказание помощи мирному населению, которое сегодня в этой помощи крайне нуждается», — заявил Шойгу.

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