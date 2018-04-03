Дудь снял фильм про золотой век «главного канала нашего детства»

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Москва, 3 апреля. Известный российский видеоблогер Юрий Дудь снял полуторачасовой документальный фильм про золотой век «главного канала нашего детства» — MTV.

Речь идет о периоде с 1998 по 2002 годы, когда на MTV выходили такие передачи, как «12 злобных зрителей» и «Бодрое утро», а главным «двигателем» телеканала были ведущие Василий Стрельников, Тутта Ларсен, Ольга Шелест, Яна Чурикова и другие.

«Если бы не эти пацаны и девчонки, никакого «вДудя» (шоу Юрия Дудя — прим. ФАН), скорее всего, никогда бы не получилось», — отметил автор фильма.

Напомним, что Дудь является одним из самых известных и популярных блогеров YouTube. Он занимается тем, что берет интервью у известных людей (политиков, певцов, режиссеров и других представителей общественности), разговаривая с ними предельно открыто, а также затрагивая личные темы. В студии Дудя побывали лидер ДДТ Юрий Шевчук, редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, актер Алексей Серебряков, дизайнер Артемий Лебедев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и журналист Владимир Познер.

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