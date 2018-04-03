Boeing-777 в Донбассе могла сбить «невидимая» ракета — международные эксперты

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Гаага, 3 апреля. Совместная следственная группа (ССГ), которая выясняет причины и обстоятельства крушение самолета Boeing-777 на Украине, обнародовала некоторые подробности расследования.

В частности, специалисты, изучив представленные РФ данные, пришли к выводу, что выпущенная ракета ЗРК «Бук» была невидима для российских радаров.

«Кроме того, специалисты подтвердили, что никаких других самолетов рядом с MH17 на предоставленных изображениях не видно», — пояснили в прокуратуре Нидерландов, которая координирует работу ССГ.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно. Тем временем, Россия продолжает тесно сотрудничать со следствием, передавая голландской стороне всю необходимую информацию.

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