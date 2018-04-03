Названа дата похорон худрука Театра.doc Михаила Угарова

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Москва, 3 апреля. В четверг, 5 апреля в Москве состоятся похороны художественного руководителя Театра.doc, режиссера, драматурга и сценариста Михаила Угарова. По словам замдиректора театра Виктории Холодовой, отпевание пройдет в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах.

«Похороны пройдут в четверг. Отпевание пройдет в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах», — отметила он.

Как отметила Холодова, на церемонии могут присутствовать все желающие. Она также сообщила, что похороны могут состояться на Троекуровском кладбище.

Михаил Юрьевич ушел из жизни в возрасте 62 лет. Угаров считается одним из отцов театрального движения «Новая драма», при этом он был одним из основателей Театра.doc, передает издание РИАМО.

Напомним, в Петербурге в пятницу, 30 марта скончался правнук известного композитора Николая Римского-Корсакова Александр Римский-Корсаков.

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