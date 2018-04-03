Спекталь в Когалыме под угрозой срыва после скандала с Ароновой в Сургуте

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Когалым, 3 апреля. Спектакль «Маленькие трагедии» с участием Марии Ароновой оказался под угрозой срыва в Когалыме.

Как стало известно ФАН, причина возможной отмены спектакля та же, что и в скандале, произошедшем в Сургуте. «Маленькие трагедии» должны быть представлены в Когалыме завтра, однако в настоящее время фуры с декорациями до сих пор находятся в Сургуте. Кроме того, неизвестно, выплачены ли гонорары актерам.

По информации источника ФАН, гастролями московских артистов на Урале занимается продюсер Алла Салахова, которую из-за плохой репутации не допускают к сотрудничеству с крупными театрами. Салахова обычно привозит в уральские города антрепризу.

В Сургуте она заключила договор с местной маленькой фирмой «АКС Север», чтобы не договариваться напрямую с местной филармонией. В итоге гонорар артисты не получили. Занятые в спектакле Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако отказались выходить на сцену до того, как получат гонорар. Фирме «АКС Север» пришлось выплачивать актерам собственные средства.

Напомним, накануне спектакль «Маленькие трагедии» был задержан в Сургуте на 40 минут. Как отмечала народная артистка России Мария Аронова, чтобы защитить себя, актерам пришлось задержать спектакль и попросить у зрителей с пониманием отнестись к ситуации.

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