Промедление — недопустимая роскошь: Онищенко прокомментировал вручение Путину удостоверения президента

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Президент России Владимир Путин получил удостоверение избранного главы государства, которое ему вручила глава ЦИК Элла Памфилова. Получая документ, Владимир Путин заявил, что состоявшиеся в России президентские выборы стали самыми чистыми в нашей истории. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, новый срок президента России можно смело отсчитывать с его послания Федеральному собранию, когда Владимир Путин указал основные стратегические направления, по которым должна двигаться наша страна.

«Начну с того, что состоявшиеся выборы были самыми чистыми и прозрачными во многом благодаря тому, что они стали самыми технологичными, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Особенно это касалось крупных, решающих по количеству избирателей регионов — прежде всего мегаполисов, таких как Москва, Петербург и другие города-миллионники. Эти регионы стали лидерами по использованию различных технических возможностей, что исключало любые фальсификации и делало результаты максимально объективными. Это и подсчет голосов с помощью КОИБов, и камеры видеонаблюдения, данные которых, например, в Москве сразу были выведены на большие экраны и пультами управления, и другие технические новшества, исключающие фальсификации, вбросы и подтасовки результатов».

Честность, прозрачность и отличную организацию выборов отметили все наблюдатели, в том числе иностранные, отметил Онищенко.

«Должен сказать, что многочисленные иностранные наблюдатели, подводя итоги наших выборов, говорили об их организации только в комплиментарном плане и даже с некоторыми элементами самокритики, что мол у них такого нет», — подчеркнул парламентарий.

По словам Геннадия Онищенко, наблюдатели из Франции рассказали, что у них участие в выборах является обязательным — закон обязывает человека прийти на избирательный участок, но даже в этих условиях власти не могут обеспечить массовость голосования.

«А у нас суперлиберальное законодательство — хочешь иди на выборы, хочешь — не иди, и тем не менее явка была очень высокая, — напомнил Онищенко. — Но главное состоит в том, что кандидат, который был выбран, — Владимир Владимирович Путин — стал абсолютным лидером по числу отданных за него голосов. Люди понимают, что Владимир Путин своей многолетней деятельностью на посту президента доказал способность решать любые возникающие перед страной проблемы, гибко реагируя на изменяющиеся условия».

В связи с этим Геннадий Онищенко напомнил, в каком состоянии была страна, когда Владимир Путин принял ее в двухтысячные годы.

«Вспомните его приход в 2000-е годы — рубеж веков, рубеж тысячелетий, — отметил Онищенко. — Та Россия и Россия 2018 года — кроме названия, это совершенно разные страны. Тогда — это разваливающаяся экономика, раздрызганная региональность, когда чуть ли не каждый губернатор принимал свою конституцию, вводил свой государственный язык и готов был объявить суверенитет. Я очень хорошо, буквально в красках помню, что некоторые губернаторы тогда вели себя, как удельные князья. Подумайте, какую работу нужно было проделать нашему президенту, чтобы вновь «собрать» Россию, привести региональное законодательство в соответствие с российскими законами и снова сделать страну единым сильным государством».

Однако обновленная сильная Россия не слишком понравилось нашим западным «партнерам», отметил парламентарий.

«Все эти годы Россия смотрела, терпела, предлагала — давайте садиться за стол переговоров, давайте договариваться. Но Запад этого не желал. Нас обманывали, нас водили за нос, нас считали людьми второго сорта, — напомнил Онищенко. — И реакция на это последовала первого марта, когда наш президент в своем послании Федеральному собранию марта вынужден был обратиться к единственному аргументу, который понимают на Западе. Владимир Путин рассказал о тех возможностях, которыми располагает сегодня наша армия. Все это готовилось заранее — работа шла долгие годы, целенаправленно и продуманно. И сегодня вопрос в целом решен. Да, это огромная нагрузка на бюджет, но у нас нет другого выхода».

Однако не надо думать, что заявление президента о новейших российских вооружениях — знак того, что Москва начинает холодную войну, в чем нас уже успели обвинить на Западе, подчеркнул собеседник ФАН.

«Это не значит, что мы сейчас «машем ядерным мечом» и другими вооружениями, всех пугаем и заявляем, что мол «идем на вы». Нет. Это говорит только об одном — Россия вернула себе способность защитить себя, и де-факто мы сегодня являемся полюсом не однополярного мира, к которому так быстро привыкла вашингтонская наднациональная структура, которая называется Белым домом. А поскольку США уже вошли в роль властелинов мира, они демонстрируют дикую злобу, скрежещут зубами и брызжут желчью, забывая элементарные нормы поведения и международного права».

В связи с этим Геннадий Онищенко напомнил фарс, который устроил, как он выразился, «51-й штат США» — Великобритания и ее премьер Тереза Мэй в связи с так называемом «делом Скрипаля».

То, что Владимир Путин уже получил удостоверение избранного президента России, — это очень важно, отметил первый зампред комитета Госдумы. Это означает, что времени для раскачки нет, и всем надо приступать к выполнению задач, поставленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«Сегодня Путин получил удостоверение президента, это означает, что можно не ждать формальных процедур, а уже сейчас пора говорить о правительстве, формировать его, чтобы уже на следующий день после инаугурации мы на всех парусах начали осуществлять те фундаментальные стратегические задачи, которые были поставлены 1 марта. Не нужно упускать время и растрачивать потенциал, который был продемонстрирован нашим народом 18 марта перед лицом реальных вызовов, стоящих перед нашей страной. Давайте начнем уже работать, беря за точку отсчета именно 1 марта. Давайте не будем ждать, потому что любое промедление для нас — просто недопустимая роскошь», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Напомним, на выборах президента России, которые состоялись 18 марта, Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей. Это стало абсолютным рекордом для российских президентских выборов. Явка составила 67,54%. Эти данные говорят о том, что Владимир Путин заручился поддержкой абсолютного большинства россиян.

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