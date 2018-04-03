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Киев, 3 апреля. Украинские националисты ищут на территории Киево-Печерской Лавры «сепаратистов, которые воюют в Донбассе». В ходе своей «экскурсии» они успели обвинить наместника, митрополита Павла в шпионаже, после чего устроили с ним словесную перепалку.

Сообщение об атаке на церковь появилось на официальной странице националистической организации «С14» в Facebook. «Мы пришли на территорию Лавры с экскурсией. Мы ищем здесь сепаратистов, которые воюют в Донбассе», — заявил один из организаторов.

Он также рассказал, что сегодня радикалы «С14» успели поучаствовать в марше правых сил в Киеве и были на митинге у Верховной рады Украины. У каждого, кто встречался им на пути, они спрашивали, какому государству принадлежит Крым.

Отмечается, что помощники владыки Павла вызвали полицию. После беседы с правоохранителями националисты покинули Лавру.

Как сообщалось ранее, сегодня в столице Украины прошел марш «За украинское будущее без олигархов». Его организовали сторонники националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» (создан на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела). Кроме того, участниками стали и активисты запрещенной в России организации «Правый сектор»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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