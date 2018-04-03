Надежда на обмен: Денис Шатунов и другие политзаключенные ждут встречи Трехсторонней контактной группы

В закладки

Завтра, 4 апреля, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Будет обсуждаться вопрос освобождения удерживаемых сторонами лиц. Дело политзаключенного Дениса Шатунова — участника лагеря антимайдана в Одессе «Куликова поля» — станет одной из тем повестки.

Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова. По ее словам, ситуация спорная, поскольку Шатунову инкриминируется уголовная статья. Его возможное включение в списки на обмен будет обсуждаться отдельно.

«Украина специально разделила людей на две категории — это те, у кого статьи тяжкие и особо тяжкие, как у Дениса Шатунова, и связанные с антитеррористической операцией. Это было сделано специально, чтобы не проводить в полном объеме реализацию 6-го пункта Минских договоренностей, то есть — обмен всех на всех. А его и невозможно реализовать без исполнения 5-го пункта, то есть амнистии всех участников боевых действий на Донбассе», — говорит Морозова.

Она также уточнила, что от ДНР поступило предложение «поменять всех установленных на всех установленных», после чего украинская сторона придумала категории и переквалифицировала обвинения у некоторых претендентов на обмен.

«Позицию украинской стороны мы на данный момент не понимаем. Мы не можем выяснить эту позицию ни устно, ни письменно. Из-за этого непонятно, делят они по-прежнему людей на эти категории или нет. Полтора месяца назад с украинской стороны пришло предложено об обмене 16 на 6, куда были включены люди с особо тяжкими преступлениями, не связанными с АТО. Мы это понимаем, как то, что Украина отходит от категорий, однако письменно они это не подтвердили», — продолжает омбудсмен.

Морозова отмечает, что в списках довольно много людей с уголовными статьями. При этом многих из них суд уже приговорил к 10 годам лишения свободы, как Шатунова, к 15 и даже к пожизненному заключению. По ее словам, «СБУ зачастую умышленно вводит людей в заблуждение, сообщая им, что их убрали из списков, хотя на самом деле это не так».

Федеральное агентство новостей ранее уже рассказывало о судьбе Дениса Шатунова, приговоренного украинским судом к 10 годам лишения свободы за якобы имевшее место подстрекательство к убийству ради мести за друга, погибшего 2 мая 2014 года во время трагических событий в Одессе. На данный момент он отбывает срок в колонии строгого режима в Черкассах.

Мы связались с Денисом и выяснили, как складывается сейчас его судьба.

По словам Шатунова, апелляционный суд по его делу был в 2016 году и закончился отказом под надуманным, по его мнению, предлогом. Сначала поводом для отказа в подаче кассационной жалобы были якобы обнаруженные в документе ошибки и несоблюдение установленных законом сроков. Затем Денису уже окончательно отказали в помиловании по причине неких допущенных им нарушений режима еще в СИЗО, оставив первоначальное судебное решение в силе.

«Ни одного рапорта о нарушении я не подписывал, — говорит Денис. — Мне показали документ, там семь нарушений. Но они все в любом случае были погашены. В течение полугода нарушение гасится, но на это никто не обратил внимания. Уже не говоря о том, что этих нарушений с моей стороны не было», — рассказал он, отметив, что из-за этого теперь, согласно действующему законодательству Украины, больше подать апелляцию он не может.

При этом, как отметил Шатунов, у него было несколько смягчающих факторов и ни одного отягчающего, но на это никто не обратил внимания.

Огромную надежду Денис Шатунов и его близкие возлагали на обмен. Однако с этим пока ясности нет. Изначально он был включен в списки, но потом его имя из них было убрано. Скорее всего, ясность внесет завтрашняя встреча в Минске, на которую Шатунов очень рассчитывает, поскольку, по сути, обмен — это его единственная надежда обрести свободу. Вместе с тем, по мнению активиста «Куликова поля», украинские власти почему-то стараются не отдавать тех, кто не имеет отношения к событиям в Донбассе.

Сейчас и Денис, его супруга Анна и их друзья пишут во все возможные инстанции, в том числе, и в правительство Украины. Значительно осложняет ситуацию большое количество мошенников в этой сфере.

«Моя жена недавно очень серьезно попала на мошенника, лишившись денег. Мы теперь стали осторожнее, проверяем, с кем имеем дело, что за люди и откуда», — сообщил Шатунов.

Режим колонии, в которой Денис отбывает заключение, сам он называет «максимально строгим». Вместе с тем, и условия содержания, и отношения к себе он оценивает как «более-менее терпимые». При этом политических тем заключенные в разговорах между собой «предпочитают не касаться».

Поддержку со стороны других осужденных Шатунов видит исключительно моральную, не связанную с его убеждениями и политической позицией.

«У меня ведь статья криминальная, поэтому и отношение ко мне, как к сидящему по криминальной статье», — говорит он, отмечая, что изначально следствие пыталось найти «какие-то политически противозаконные действия, но у них ничего не получилось и решили применить криминальную».

По словам Дениса Шатунова, это довольно часто встречающаяся ситуация, когда политических активистов судят по таким статьям как «грабеж, убийство» и тд. В частности, так украинские власти поступили с некоторыми участниками одесских событий. При этом обращает на себя внимание тот факт, что вскоре после ареста Шатунова следователь, который вел его дело, ушел на пенсию, а два милиционера, игравшие роль подставных исполнителей преступления, пошли на повышение.

«Один даже был одно время начальником областного УВД. Второго тоже повысили», — уточнил собеседник ФАН.

Также Денис рассказал свое видение причин произошедшего, то есть ситуации, когда он, активист антимайдана, оказался в колонии, при том, что само обвинение достаточно надуманное, и даже «пострадавший», то есть тот, кого он якобы хотел убить, претензий к Шатунову не имеет.

«Я неудобный человек, который много знает и не согласен с мнением сегодняшней власти. Я ведь раньше работал телохранителем, и в связи с особенностями своей профессии знал много интересных вещей. И, с другой стороны, я не поддерживаю то, что сейчас происходит на Украине», — признается он.

Для самого Дениса сейчас самое главное, чтобы все в порядке было с его женой, которая с недавнего времени находится в списках сайта «Миротворец»; пересекать границу для нее теперь небезопасно.

«В августе 2017 года она приезжала на Украину, мы с ней расписались, а вскоре она узнала, что благодаря одному нашему общему «знакомому» ее занесли на «Миротворец». Она уехала в Россию, потому что я считаю, что ей с ребенком здесь находиться опасно», – уверен он.

Завтра пройдет встреча Трехсторонней контактной группы. И действительно реальным ее последствием, а не очередным закреплением того, что «альтернативы Минску нет», может стать решение об обмене пленными и политзаключенными, в том числе тех, чьи случаи «сложные» и «спорные».

Номер карты — 4276460019055263 (Ганна Борисовна Л.). Анна и Денис будут признательны за любую помощь.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.