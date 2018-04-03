Петербургский чиновник поздравил выжившую в теракте женщину с «именинами»

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Санкт-Петербург, 3 апреля. Глава администрации муниципального округа «Балканский» Савелий Лебедев принес выжившей в теракте в метро Петербурге букет цветов. В своем обращении он назвал петербурженку «именинницей».

В Петербурге 3 апреля вспоминают жертв трагедии 2017 года. В годовщину теракта местный чиновник «поздравил» выжившую при взрыве петербурженку.

«Пришел поздравить именинницу», — сказал чиновник на камеру.

Женщина его поправила, что она не является именинницей, а речь идет о годовщине со дня трагедии. Савелий Лебедев объяснил, что не может остаться в стороне от такого события, поскольку его «бабушка и дедушка были в концлагере каком-то».

«Поведение холеного чиновника просто тянет на анекдот», — отреагировала в Сети на конфуз Авдотья Астраханцева.

«Чиновники очень красноречивы», — написал Дмитрий К.

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