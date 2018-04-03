Путин прибыл в Анкару

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Москва, 3 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Анкару. В турецкой столице российский лидер примет участие в церемонии запуска строительства АЭС «Аккую» и проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, глава российского государства посещает Турцию по приглашению президента страны с двухдневным визитом. Сегодня Путин примет участие в седьмом заседании российско- турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, на котором стороны рассмотрят ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики, состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Кроме того, будет затронута актуальная региональная и международная тематика.

Напомним, во вторник утром Путин встретился с председателем ЦИК, которая вручила ему удостоверение президента России. Кроме того, глава российского государства назвал прошедшие в марте выборы-2018 самыми прозрачными и чистыми в истории России.

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