Росгвардия выявила «грубейшие нарушения» в договоре об охране сгоревшей «Зимней вишни»

В закладки

Москва, 3 апреля. В договоре об охране сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово выявлены грубейшие нарушения, заявила главный эксперт лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Светлана Тернова.

Тернова рассказала о результатах проверки деятельности организации «Центр защиты», которая охраняла сгоревшую «Зимнюю вишню». Как оказалось, договор с охранной компанией был заключен с нарушениями.

«Если мы обратимся к самому тексту договора, то мы увидим грубейшие нарушения законодательства о частной охранной деятельности», — приводит ее слова РИА Новости.

Отмечается, что «Центр защиты» взял на себя обязательство профилактики угроз пожара внутри ТРК, однако это не относится к полномочиям охранных предприятий.

«В силу прямого указания статьи 4 федерального закона «О пожарной безопасности» профилактика пожаров отнесена к компетенции пожарной охраны», — пояснила эксперт Росгвардии.

Напомним, во время пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.