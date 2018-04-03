Счел бы за честь встретиться с Путиным: экс-чемпион мира по боксу рассказал об отношении к президентам США и РФ

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Москва, 3 апреля. Бывший чемпион мира по боксу, известный спортсмен из Никарагуа Рикардо Майорга заявил, что счел бы за честь встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью RT боксер отметил, что, когда в стране есть такой лидер, как Путин, «вы даже не хотите проведения новых выборов, чтобы он вдруг не проиграл».

«Он очень хороший. Мне рассказывали, сколько благих дел он сделал. Я считаю, что такой президент достоин быть переизбранным. Люди всегда будут за него голосовать, потому что он о них заботится, уделяет внимание их городам и домам. Я в курсе, что он любит спорт. И людям всегда это будет нравиться, потому что тем самым он поддерживает молодежь, а это помогает бороться с преступностью и наркотиками», — рассказал Майорга.

По словам спортсмена, встретиться и сфотографироваться с Путиным было бы большой честью для него.

Отвечая на вопрос о своем отношении к Дональду Трампу, Майорга отметил, что американский президент ему совершенно не нравится.

«На мой взгляд, он лицемер, и то, что Трамп строит стену, чтобы мексиканцы не могли попасть в США, я считаю абсурдом и глупостью. Он не понимает, что латиноамериканцы — 75% мексиканцев и 25% представителей других наций — держат на плаву экономику США…» — сказал боксер.

Отметим, о своей поддержке Владимира Путина ранее заявляли многие иностранные спортсмены, мастера боевых искусств. По мнению американского бойца ММА Джеффа Монсона, президент России является «самой мощной силой в мире», чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Путина «крутым мужиком», а актер Стивен Сигал признался, что «хотел бы считать Путина своим братом».

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