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Счел бы за честь встретиться с Путиным: экс-чемпион мира по боксу рассказал об отношении к президентам США и РФ
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    Счел бы за честь встретиться с Путиным: экс-чемпион мира по боксу рассказал об отношении к президентам США и РФ

    15:32  3 Апреля 2018  /обновлено: 15:33  03 Апреля 2018
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    Счел бы за честь встретиться с Путиным: экс-чемпион мира по боксу рассказал об отношении к президентам США и РФ

    Москва, 3 апреля. Бывший чемпион мира по боксу, известный спортсмен из Никарагуа Рикардо Майорга заявил, что счел бы за честь встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

    В интервью RT боксер отметил, что, когда в стране есть такой лидер, как Путин, «вы даже не хотите проведения новых выборов, чтобы он вдруг не проиграл».

    «Он очень хороший. Мне рассказывали, сколько благих дел он сделал. Я считаю, что такой президент достоин быть переизбранным. Люди всегда будут за него голосовать, потому что он о них заботится, уделяет внимание их городам и домам. Я в курсе, что он любит спорт. И людям всегда это будет нравиться, потому что тем самым он поддерживает молодежь, а это помогает бороться с преступностью и наркотиками», — рассказал Майорга.

    По словам спортсмена, встретиться и сфотографироваться с Путиным было бы большой честью для него.

    Отвечая на вопрос о своем отношении к Дональду Трампу, Майорга отметил, что американский президент ему совершенно не нравится.  

    «На мой взгляд, он лицемер, и то, что Трамп строит стену, чтобы мексиканцы не могли попасть в США, я считаю абсурдом и глупостью. Он не понимает, что латиноамериканцы — 75% мексиканцев и 25% представителей других наций — держат на плаву экономику США…» — сказал боксер. 

    Отметим, о своей поддержке Владимира Путина ранее заявляли многие иностранные спортсмены, мастера боевых искусств. По мнению американского бойца ММА Джеффа Монсона, президент России является «самой мощной силой в мире», чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Путина «крутым мужиком», а актер Стивен Сигал признался, что «хотел бы считать Путина своим братом».  

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    Автор: Федор Веснин
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