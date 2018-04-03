Россия продолжает культурные проекты с Британией, несмотря на дело Скрипаля

В закладки

Москва, 3 апреля. Российские власти продолжают контакты с Лондоном по совместным культурным проектам, но эта работа ведется совершенно иначе. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В России продолжается организация конкурса по созданию памятника Уильяма Шекспира в Москве, а также работа по перекрестному году музыки в РФ и Великобритании в 2019 году.

«Словом, работа будет продолжаться, понятно, что она будет вестись совершенно иначе, чем прежде», — сказал спецпредставитель президента, пишет РИА Новости.

Ранее российский МИД объявил о прекращении работы «Британского совета» в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Британии из-за ситуации вокруг Скрипаля. Напомним, что отношения Москвы и Лондона обострились на фоне инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта.

Россия отрицает любую причастность к произошедшему, при этом настаивает на передаче британцами материалов дела. В Лондоне под различными предлогами отказываются предоставлять материалы.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.