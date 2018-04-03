Сирия: в ООН надеются, что гумситуация в Восточной Гуте улучшится с выводом боевиков

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Нью-Йорк, 3 апреля. Организация объединенных наций (ООН) надеется, что гуманитарная ситуация в Восточной Гуте улучшится по окончании операции по выводу боевиков из данного района. Об этом во вторник заявил помощник специального посланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Мы надеемся, что ситуация теперь улучшится», — отметил он.

Эгеланн объяснил, что ООН не могла отправлять гуманитарный конвой в Восточную Гуту, потому что официальный Дамаск не давал разрешительных писем на проход на территорию, которая была под контролем оппозиции. Однако теперь гуманитарные организации ООН могут помогать мирным жителям, правда, в ООН столкнулись с дефицитом ресурсов и финансирования, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день гуманитарная помощь оказывается за пределами Восточной Гуты и внутри нее, тем, кто вышел оттуда, и тем, кто остается внутри. Это приоритет», — подчеркнул он.

Напомним, на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон с 1 апреля продолжается вывод боевиков нелегальных бандитских формирований и их родственников из сирийской Думы в Восточной Гуте.

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