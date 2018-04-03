Около 1,7 млн билетов на ЧМ-2018 распределено с начала продаж

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Москва, 3 апреля. С начала продаж в сентябре прошлого года на чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России, распределено около 1,7 миллиона билетов, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

Из них в рамках завершившегося во вторник второго периода – продаж в порядке живой очереди – было реализовано 394 433 билета. Большую часть билетов за это время приобрели российские болельщики (216 134).

Из зарубежных любителей футбола наиболее активны были болельщики из США (16 462), Аргентины (15 006), Колумбии (14 755), Мексики (14 372), Бразилии (9 962) и Перу (9 766). Отмечается, что всего сентября было продано 1 698 049 билетов, при этом 53% приобрели иностранные граждане.

Напомним, заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018 стартует 18 апреля в 12.00 на сайте ФИФА. Он продлится до окончания турнира, в рамках данного этапа болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Его примут 11 российских городов. Матчи состоятся на 12 стадионах.

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