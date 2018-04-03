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Около 1,7 млн билетов на ЧМ-2018 распределено с начала продаж
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    Около 1,7 млн билетов на ЧМ-2018 распределено с начала продаж

    15:37  3 Апреля 2018
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    Около 1,7 млн билетов на ЧМ-2018 распределено с начала продаж

    Москва, 3 апреля. С начала продаж в сентябре прошлого года на чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России, распределено около 1,7 миллиона билетов, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

    Из них в рамках завершившегося во вторник второго периода – продаж в порядке живой очереди – было реализовано 394 433 билета. Большую часть билетов за это время приобрели российские болельщики (216 134).

    Около 1,7 млн билетов на ЧМ-2018 распределено с начала продаж

    Из зарубежных любителей футбола наиболее активны были болельщики из США (16 462), Аргентины (15 006), Колумбии (14 755), Мексики (14 372), Бразилии (9 962) и Перу (9 766). Отмечается, что всего сентября было продано 1 698 049 билетов, при этом 53% приобрели иностранные граждане.

    Напомним, заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018 стартует 18 апреля в 12.00 на сайте ФИФА. Он продлится до окончания турнира, в рамках данного этапа болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди.

    Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Его примут 11 российских городов. Матчи состоятся на 12 стадионах.

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    Автор: Василий Котов
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    #россия #фифа #чм-2018 #билеты
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