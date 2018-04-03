«Бежим в сторону НАТО и отдаляемся»: в Киеве признали бесперспективность вступления в альянс

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Киев, 3 апреля. Несмотря на все шаги, принимаемые украинскими властями для вступления в НАТО, специалисты отмечают бесперспективность попыток Киева. Об этом пишет эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко в украинском издании «Новое время».

По его словам, на сегодняшний день Украина стала еще дальше от НАТО, чем была 10 лет назад, при этом она продолжает совершать те же ошибки, что допускала в 2008 году.

«Ближе ли Украина к НАТО сегодня, чем была десять лет назад? Скорее всего, нет. Бежим в сторону НАТО и отдаляемся», — отметил Капитоненко.

Причин, почему НАТО не спешит принимать в свои ряды Украину, несколько, считает эксперт. Прежде всего, Киев за 10 лет так и не справился с самыми простыми задачами по демократизации, которые ставит альянс перед странами, претендующими на членство.

«Мы твердо верим, что чем громче и настойчивее стучать в двери НАТО, тем быстрее они откроются. Десять лет назад стучали с помощью «письма трех» (Ющенко, Тимошенко, Яценюк — прим. ФАН). Сегодня стучат с помощью изменений в законодательство», — пишет Капитоненко.

Кроме того, руководству НАТО, которое стремится к стабильности, ни к чему принимать такую беспокойную страну, как Украина. Политолог полагает, что до тех пор, пока будет продолжаться вооруженный конфликт в Донбассе, Украине закрыт путь в НАТО.

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