«Под пули пустят Прибалтику»: истерику Запада от российской бомбы «Дрель» вписали в сценарий третьей мировой

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Британский таблоид Daily Express назвал новую авиабомбу «Дрель», которая будет принята на вооружение российской армии в 2018 году, «очередным сигналом агрессии со стороны Кремля». Военный обозреватель Александр Жилин рассказал, зачем западные СМИ публикуют такие, казалось бы, глупости.

Опубликованная в Daily Express статья под заголовком «Новая военная игрушка Путина: Россия разрабатывает стелс-бомбу, которая сбрасывается без вхождения в воздушное пространство противника» рассказывает, что новая российская авиабомба предназначена в первую очередь для истребителей пятого поколения Су-57. И постановка этого боеприпаса на вооружение российской армии усиливает опасения по поводу приближения третьей мировой войны, пишет автор публикации Джон Заласситес.

Журналист считает, что «столь быстрое появление стелс-бомбы после предполагаемого отравления Россией двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери и ответа Путина на высылку российских дипломатов Западом можно прочесть как сигнал агрессии со стороны Кремля».

«Любой здравомыслящий человек, читая подобные статьи, придет к выводу, что мир сошел с ума. Потому что любая бомба создается, чтобы вести боевые действия. И выделять из огромного числа вооружения, которое разрабатывают разные страны, именно российскую бомбу «Дрель» и называть ее последней каплей в чашу мирового терпения — это, казалось бы, глупость», — отметил в беседе с Федеральным агентством новостей военный обозреватель Александр Жилин.

Однако, по словам эксперта, и эта вроде бы несуразная публикация в британском таблоиде работает на антироссийскую кампанию, развязанную Западом. Истеричная реакция на новейшую российскую бомбу логично вписывается в западный сценарий подготовки третьей мировой войны.

«Я основываюсь на разведпризнаках, а не на домыслах и информации СМИ. Что мы имеем? Провокацию со Скрипалями, санкционированную руководством Великобритании. И это небывалый случай, что спикером в подобного рода историях выступает премьер-министр. А все потому, что провокация сделана довольно топорно, и чтобы придать ей убедительные черты, привлекли Терезу Мэй, а не абы кого. Вслед за этим мы получаем масштабную высылку дипломатов. И это не жест унижения, как говорят некоторые политологи. Это резкое обострение контрразведывательного режима против России. Запомните эту формулировку. Это формулировка спецслужб», — сказал Александр Жилин.

По его словам, это самое обострение является признаком того, что грядет горячая фаза третьей мировой войны, которая пока что протекает в форме информационной или гибридной. Это Запад подготавливает почву к настоящей войне, считает собеседник ФАН.

«А кто будет участвовать в третьей мировой войне? Британия, США? Нет, они будут получать прибыль, а под пули пустят Прибалтику, Польшу, Румынию и прочую Восточную Европу. Их спалят с удовольствием», — уверен военный эксперт.

Есть и другие вероятные последствия обострения контрразведывательного режима против России, считает Александр Жилин.

«К так называемым горячим провокациям могут добавиться трагедии, по своим масштабам сопоставимые с недавней трагедией в Кемерово. На Россию сегодня оказывается максимальное давление, чудовищный прессинг. И те, от кого он исходит, готовы на все ради своих целей: от распространения глупостей до кровопролития», — полагает собеседник ФАН.

Александр Жилин подчеркнул, что заявления о приближении горячей фазы третьей мировой войны ориентированы не столько на западного читателя, который и так свыкается с мыслью, что Россия — это «мировое зло», сколько на саму Россию. В расчете на то, что она испугается и пойдет на поводу у Запада.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон пытается возложить ответственность за произошедшее на Россию, не предоставляя никаких доказательств этому. В Москве отрицают причастность к этой ситуации и предлагают свою помощь в расследовании инцидента, однако британская сторона ее не принимает.

Во вторник, 3 апреля, в МИД РФ заявили, что солидарность стран Запада с Великобританией вокруг «дела Скрипаля» и начавшиеся дипломатические войны являются прямой угрозой безопасности в Европе.

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