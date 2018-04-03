Соловьев о маркировке его передачи в YouTube: Google боится видео российских телеканалов
Москва, 3 апреля. Видеоконтент Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в иностранном сегменте YouTube начали сопровождать с пометкой «ВГТРК полностью или частично финансируется российским правительством».
Например, данная маркировка появилась под записью передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Как рассказал Федеральному агентству новостей известный телеведущий, такие меры сервиса, находящегося в собственности Google, свидетельствуют о страхе перед российскими СМИ.
«Вот тебе и территория свободы. Либо правила едины для всех, либо давайте вести себя разумно. Тогда извольте ко всем применять такую же практику, давайте будем справедливы. Но, с другой стороны, это значит, что так они боятся. Что же им так страшно, даже удивительно», — отметил Владимир Соловьев.
Напомним, в Google уже заявляли, что работают над «повышением прозрачности» информационных материалов СМИ всех стран.
Ранее видео телеканала Russia Today начали маркировать в иностранном сегменте YouTube информационным сообщением «RT полностью или частично финансируется российским правительством».
При этом ролики, например, «Радио Свобода», финансируемого США, не маркируются для русскоязычных пользователей подобным образом.