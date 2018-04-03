Российским банкам могут запретить использовать информацию о госучастии в рекламе
Москва, 3 апреля. Российским банкам могут запретить использовать информацию о государственном участии в рекламе. Такую возможность обсуждают Федеральная антимонопольная служба и Банк России.
Об этом сообщил во вторник на съезде Ассоциации российских банков замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
«Мы с Центробанком обсуждаем введение запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о наличии госучастия в уставном капитале (банка – прим. ФАН)», — сказал он.
Кашеваров отметил, что в настоящее время банки используют данную информацию для того, чтобы убедить потребителей финансовых услуг в своей надежности. Однако, по словам замглавы ФАС, данная мера предусматривает исключения. В частности, ограничения не коснутся санируемых банков.
Напомним, ранее ФАС оценила сервис, позволяющий снимать наличные с банковской карты на кассе магазина.