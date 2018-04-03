Российским банкам могут запретить использовать информацию о госучастии в рекламе

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Москва, 3 апреля. Российским банкам могут запретить использовать информацию о государственном участии в рекламе. Такую возможность обсуждают Федеральная антимонопольная служба и Банк России.

Об этом сообщил во вторник на съезде Ассоциации российских банков замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

«Мы с Центробанком обсуждаем введение запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о наличии госучастия в уставном капитале (банка – прим. ФАН)», — сказал он.

Кашеваров отметил, что в настоящее время банки используют данную информацию для того, чтобы убедить потребителей финансовых услуг в своей надежности. Однако, по словам замглавы ФАС, данная мера предусматривает исключения. В частности, ограничения не коснутся санируемых банков.

Напомним, ранее ФАС оценила сервис, позволяющий снимать наличные с банковской карты на кассе магазина.

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