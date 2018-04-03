Верховный суд Украины признал законным отказ Саакашвили в защите

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Киев, 3 апреля. Верховный суд Украины признал законным решение миграционной службы страны отказать экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Саакашвили подал апелляцию после решения миграционной службы Украины отказать ему в предоставлении защиты. Апелляционный суд отклонил эту жалобу. После этого адвокаты обратились с жалобой в высшую судебную инстанцию страны, однако и тут их ждало разочарование

«Кассационную жалобу Саакашвили… отклонил, ее рассмотрели без вызова адвокатов, нарушая право на защиту Михаила Саакашвили», — заявили представители партии Саакашвили.

Как передают украинские СМИ, теперь защита бывшего одесского губернатора намерена обратиться в Европейский суд по правам человека из-за нарушений прав Саакашвили.

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