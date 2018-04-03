Трамп назвал «честным» опрос, признавшим его популярнее Обамы

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Вашингтон, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп поблагодарил социологов Rasmussen Reports, которые объявили, что действующий американский лидер популярнее, чем его предшественник Барак Обама в 2010 году.

Дональд Трамп назвал «честным» опрос, который показал, что он популярней Барака Обамы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Спасибо Rasmussen за честный опрос. Только что достиг 50% (популярности) — это выше, чем у обманщика Обамы в то же самое время работы его администрации», — поблагодарил Трамп.

По данным Rasmussen Reports, рейтинг Трампа вырос до 50%. В апреле 2010 года рейтинг Обамы был зафиксирован на уровне 46%. При этом 49% опрошенных американцев не одобряют работу Трампа на посту президента.

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