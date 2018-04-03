Набиуллина впервые пропустила съезд Ассоциации российских банков

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Москва, 3 апреля. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отсутствовала на ежегодном съезде Ассоциации российских банков (АРБ), хотя ее доклад был заявлен в программе. Таким образом, она прервала череду выступлений в рамках мероприятия с тех пор, как в 2013 году стала главой Центробанка.

Как стало известно, вместо Набиуллиной от Центробанка выступили с докладами зампред Ольга Полякова и первый зампред Ольга Скоробогатова.

Набиуллина принимала участие в съезде последние пять лет: в 2013 году она выступала в ранге помощника президента РФ, в последующие годы — в должности председателя Банка России.

Напомним, несколько дней назад Набиуллина заявила, что в настоящее время Центробанк РФ готовит предложения по реализации задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

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