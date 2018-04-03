Пользователи Facebook разобрали фото драки в Верховной раде Украины

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Киев, 3 апреля. Фотография, на которой изображена драка в Верховной Раде Украины, появилась на странице группы Classical Art Memes в социальной сети Facebook. Опубликованное фото разобрали подписчики сообщества в комментариях.

Изображение было опубликовано на странице группы, у которой почти пятимиллионная аудитория, 31 марта и уже собрало 39 тысяч «лайков». Пользователи решили разобрать фотографию по деталям и прокомментировать каждую часть снимка.

Пользователи предлагали разные варианты описания фото. Один из предложенных вариантов: «когда ты в центре драки и пытаешься вспомнить, выключил ли плиту».

Другой автор предложил такой вариант: «когда вы хотите задушить того парня, но потом замечаете что у него воротник на шнурках».

Подписчики группы также решили подумать, как можно интерпретировать часть фотографии и подписали: «когда все вокруг кричат и дерутся, а ты в глубине души любишь это».

Автор решил сделать мем и подписал: "когда кто-то сказал, что Уилл Смит не репер».

«Когда ты все это начал и пытаешься дистанциироваться, перед тем как все выйдет из под контроля».

Пользователи также сравнили предложили название фотографии «Драка в украинском парламенте или картина 15 века эпохи Возрождения».

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