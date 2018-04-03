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В Совфеде назвали десять направлений вмешательства в президентские выборы в России
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    В Совфеде назвали десять направлений вмешательства в президентские выборы в России

    15:16  3 Апреля 2018
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    В Совфеде назвали десять направлений вмешательства в президентские выборы в России

    Москва, 3 апреля. В настоящее время в комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета определили десять основных направлений вмешательства извне перед и во время президентских выборов 2018 года в России. По словам председателя комиссии сенатора Андрея Климова, иностранные агенты сделали упор на осуществление в России пропагандисткой деятельности с целью дискредитации выборного процесса.

    Для осуществления попыток повлиять на общественное мнение использовали соцопросы, осуществляемые за счет иностранного финансирования, осуществлялось «вещание на языках народов РФ на территорию нашей страны, содержащие открытую пропаганду с целью повлиять на участие граждан в выборах», а также распространение агитационных и пропагандистских материалов против ведущего кандидата, отметил Климов. Кроме того, были проведены кибератаки на информационные ресурсы Центризбиркома.

    «Заявление о непризнании итогов выборов в двух российских субъектах РФ — в Крыму и Севастополе — также является попыткой повлиять извне на избирательную кампанию», — подчеркнул Климов, отнеся в эту же категорию недопуск российских граждан на Украине в дипломатические учреждения, где проводились выборы-2018.

    Как отмечает РИА Новости, в особом порядке Климов упомянул зарубежные кампании, нацеленные на раскол российского общества, а также политической и деловой элиты — например, публикацию «кремлевского списка» Минфина США, раздувание «допингового скандала» в спорте и «дело Скрипаля» в Великобритании, начавшееся буквально за несколько дней до выборов.

    В Совфеде назвали десять направлений вмешательства в президентские выборы в России

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    Автор: Валентин Меликов
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