Прокуратура Германии запросила ордер на арест Пучдемона для экстрадиции в Испанию

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Берлин, 3 апреля. Прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии запросила ордер на арест экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

По информации немецких СМИ, ордер запрошен с целью экстрадировать опального политика в Испанию. Сколько времени потребуется суду, чтобы удовлетворить или отклонить запрос прокуратуры, не сообщается.

Напомним, 25 марта немецкие правоохранители задержали Пучдемона, направлявшегося из Финляндии в Бельгию. Испанские власти обвиняют его к подстрекательству с целью организации бунта в Каталонии.

Отметим, в октябре прошлого года в Каталонии состоялся референдум о независимости, одним из главных идейных вдохновителей которого был Пучдемон. Испанские власти препятствовали его проведению и не признали результатов голосования, результаты которого показали, что 90% участников референдума хотят отделения Каталонии от Испании.

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