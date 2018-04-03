Дональд и Меланья Трамп устроили пасхальные катания яиц в Белом доме

В закладки

Вашингтон, 3 апреля. На южной лужайке Белого дома прошли традиционные мероприятия по случаю празднования католической Пасхи. Около 30 тысяч детей и взрослых получили приглашения от президента США Дональда Трампа и первой леди Меланьи Трамп принять участие в торжествах, приуроченных к Пасхе. В них вошли танцевальные и музыкальные номера, спортивные игры, чтение книг, приготовление еды и традиционная забава для детей — катание пасхальных яиц для детей.

Перед началом празднования Дональд и Меланья Трамп вышли на балкон своей резиденции, чтобы поприветствовать гостей. Выступая перед аудиторией, президент поблагодарил супругу за организацию праздника.

По словам американского главы, Меланья провела «невероятную работу». Ей помогали представители Национальной парковой службы США, Исторической ассоциации Белого дома, а также несколько тысяч волонтеров.

Кроме того, Трамп рассказал о достижениях страны в экономической и оборонной сферах. С женой он дал свисток к началу детских «забегов», после чего объявил победителя.

Вместе с пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс, министром образования Бетси Давос, директором национальной разведки Даниелом Коутсом, министром транспорта США Элейн Чао первая леди читала детям сказки.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.