Ученые объяснили, зачем людям эмоции
Москва, 3 апреля. Ученые выяснили, зачем люди используют эмоции. Результаты проведенного исследования показали, что это помогает представителям Homo sapiens казаться убедительнее.
Выводы исследователей школы менеджмента Келлога при Северо-Западном Университете были опубликованы в издании Psychological Science, люди склонны к апелляции и эмоциональности даже при общении с теми, кто не расположен к эмоциональной подаче. Для убеждения используются эмоции и позитивные слова.
Исследование проводилось в Интернете, в нем приняли участие 1300 человек, части из которых предлагали оставить пять комментариев, способных, по их мнению, убедить покупателей купить товар на сайте Amazon. Другим участникам нужно было написать пять комментариев с описанием положительных характеристик товара.
При анализе комментариев ученые принимали во внимание их эмоциональную составляющую. Те, кто пытался убедить посетителей сайта купить товар, автоматически выбирали более экспрессивные слова, сообщает Planet today.